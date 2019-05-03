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Медведчук: Будет жаль, если украинцы поменяли шило на мыло...

14:26 03.05.2019 Источник: Телеканал "112 Украина"

Заявление Владимира Зеленского о том, что у Украины и России нет ничего общего, является глубоким заблуждением, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Заявление политика цитирует пресс-служба политсилы.

"Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что у России и Украины "из общего" "осталось только одно ‒ это государственная граница. 2295 километров и 400 метров", сделанное ради красного словца, является глубоким заблуждением и не соответствует действительности. Ни один мыслящий человек не согласится с этим утверждением", - заявил Медведчук.

По его словам, украинцев и россиян объединяют много общих факторов. Он также добавил, что ему жаль, если Зеленский пойдет по пути действующего президента Порошенко.

"Если господин Зеленский не знает об этом, не хочет слышать или решил отказаться от этого, пойдя по пути Порошенко, могу сказать одно: мне очень жаль. Жаль украинцев. Многим будет обидно, если выяснится, что они поменяли шило на мыло", - сказал Виктор Медведчук.

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