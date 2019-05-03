Некогда знаменитый завод "Свема" в Украине продают всего за 15 тыс долл

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный советский и украинский завод видео- и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.

Из основного перечня имущества, которое продается за долги, самым ценным является насосная станция номер два одного из строений. Ее стартовая стоимость - 105,27 тыс. гривен (примерно $3,9 тыс.).