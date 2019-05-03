В Германии задержаны предполагаемые создателей одной из крупнейших площадок "Даркнета"
16:15 03.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Германии задержали трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market. Об этом сообщило в пятницу Ведомство по уголовным делам.
Торговая площадка была доступна в анонимном сегменте интернета, известном как Darknet. Злоумышленники со всего мира продавали через нее наркотики, поддельные документы, вредоносные программы, украденные личные данные. "На платформе было доступно 63 тысячи предложений, зарегистрировано 1150000 аккаунтов и 5400 продавцов", - говорится в сообщении. Немецкие следователи называют ее "второй в мире по размерам площадкой" подобного рода.
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