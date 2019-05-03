Депутат от ЛДПР предложил наказывать представителей власти за оскорбление граждан

15:52 Источник: Интерфакс

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Старовойтов выступил автором проекта закона, предусматривающего тюремное заключение и миллионные штрафы для госслужащих за нанесение оскорблений. Законопроект размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В пояснительной записке А. Старовойтов указывает, что действующая статья 319 УК РФ "предусматривает уголовную ответственность гражданина за оскорбление представителя власти, однако никакой корреспондирующей ответственности должностных лиц, за оскорбление гражданина уголовным законом не предусмотрено".

