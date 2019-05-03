Советники Зеленского встретились с послами стран ЕС. Обсудили "российскую агрессию" и новые санкции
17:15 03.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского проинформировали в Брюсселе послов 28 стран Европейского союза о первых шагах нового главы государства после его вступления в должность.
"Советники новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка встретились с послами 28 стран ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности в Брюсселе.
Кроме того, участники встречи обсудили "совместные усилия для противодействия российской агрессии". По словам Данилюка, украинскую сторону "заверили в полной поддержке". "Есть понимание, что усиление санкций против России необходимо", - добавил он.
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