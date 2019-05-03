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НОВОСТИ

Лавров и Помпео могут обсудить отношения РФ и США "если останется время" - Рябков

17:40 03.05.2019 Источник: Интерфакс

Венесуэла станет главной темой намеченных на 6 мая в Финляндии переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео, сообщил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча состоится. Понятно, что Венесуэла станет главной темой встречи Лавров-Помпео в Рованиеми. Кроме того, по-видимому, речь пойдет о Сирии, возможно об Украине", - отметил замминистра.", - сказал С.Рябков в пятницу "Интерфаксу".

По словам С.Рябкова, "если останется время, министры могут коснуться и двусторонней тематики".

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