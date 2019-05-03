Путин и Трамп говорили по телефону почти целый час
19:15 03.05.2019 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Сары Сандерс. По ее словам, беседа длилась более часа.
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