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НОВОСТИ

Путин и Трамп говорили по телефону почти целый час

19:15 03.05.2019 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Сары Сандерс. По ее словам, беседа длилась более часа.

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