Стали известны подробности почти часового разговора Путина и Трампа по телефону

20:22 Источник: НГ-Online

По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, - сообщает официальный сайт президента России.Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество. Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа об основных итогах встречи с Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля, подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею. С обеих сторон отмечена важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове.

Затрагивалась обстановка на Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта.

В ходе обмена мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы Президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер.

Дональд Трамп в своем "Твиттере" написал, что "провел долгий и очень хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как я всегда говорил до начала "охоты на ведьм" (расследования спецпрокурора Роберта Мюллера - прим. ТАСС), отношения с Россией и Китаем - это хорошо, а не плохо".