Канада готова противостоять США, чтобы сохранить бизнес-интересы на Кубе

09:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У Канады есть необходимые инструменты для противодействия американскому закону Хелмса- Бертона ради защиты канадского бизнеса на Кубе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД страны Христи Фриланд.

"Противодействие со стороны Канады закону Хелмса- Бертона основано на принципах международного права и отражает наше давнее возражение против экстерриториального применения законов другой страной", - заявила министр. Она напомнила, что в 1996 году Канада приняла Закон об иностранных экстерриториальных мерах (FEMA), который позволяет защищать интересы канадских граждан и канадского бизнеса за рубежом. "Это сильный закон, и мы готовы его применять", - подчеркнула Фриланд.