Канада готова противостоять США, чтобы сохранить бизнес-интересы на Кубе
09:24 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У Канады есть необходимые инструменты для противодействия американскому закону Хелмса- Бертона ради защиты канадского бизнеса на Кубе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД страны Христи Фриланд.
"Противодействие со стороны Канады закону Хелмса- Бертона основано на принципах международного права и отражает наше давнее возражение против экстерриториального применения законов другой страной", - заявила министр. Она напомнила, что в 1996 году Канада приняла Закон об иностранных экстерриториальных мерах (FEMA), который позволяет защищать интересы канадских граждан и канадского бизнеса за рубежом. "Это сильный закон, и мы готовы его применять", - подчеркнула Фриланд.
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