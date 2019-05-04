В КНДР провели ракетный пуск в сторону Японского моря
09:28 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР в субботу осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны. Об этом в субботу сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея.
Ранее сообщалось о пуске одной ракеты. По сведениям КНШ, ракеты пролетели расстояние от 70 до 100 км в направлении Японского моря. Правительство Японии также заявило, что ракеты не были баллистическими и не достигли эксклюзивной экономической зоны страны.
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