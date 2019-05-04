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В Москве в субботу воздух прогреется до 15-17 градусов

09:33 04.05.2019

В наступившую субботу на погоду столичного региона окажет влияние атмосферный фронт, пролегающий у южных границ Подмосковья. В такой ситуации в Москве и области ожидается переменная облачность, местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в столице достигнет +15…+17°, в Подмосковье +13…+18°. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что чуть ниже нормы, - сообщают Метеовести.

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