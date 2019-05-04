Во Флориде пассажирский "Боинг" после посадки упал в реку
09:36 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого было 136 человек, при посадке выкатился за пределы ВПП и упал в реку близ города Джексонвилл (штат Флорида). Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на морскую авиационную базу Джексонвилла. Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа остались в живых.
НОВОСТИ
- 09:33 04.05.2019
- В Москве в субботу воздух прогреется до 15-17 градусов
- 09:28 04.05.2019
- В КНДР провели ракетный пуск в сторону Японского моря
- 09:24 04.05.2019
- Канада готова противостоять США, чтобы сохранить бизнес-интересы на Кубе
- 20:22 03.05.2019
- Стали известны подробности почти часового разговора Путина и Трампа по телефону
- 19:15 03.05.2019
- Путин и Трамп говорили по телефону почти целый час
- 17:40 03.05.2019
- Лавров и Помпео могут обсудить отношения РФ и США "если останется время" - Рябков
- 17:15 03.05.2019
- Советники Зеленского встретились с послами стран ЕС. Обсудили "российскую агрессию" и новые санкции
- 16:15 03.05.2019
- В Германии задержаны предполагаемые создателей одной из крупнейших площадок "Даркнета"
- 15:52 03.05.2019
- Депутат от ЛДПР предложил наказывать представителей власти за оскорбление граждан
- 15:50 03.05.2019
- Некогда знаменитый завод "Свема" в Украине продают всего за 15 тыс долл
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать