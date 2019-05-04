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НОВОСТИ

Во Флориде пассажирский "Боинг" после посадки упал в реку

09:36 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого было 136 человек, при посадке выкатился за пределы ВПП и упал в реку близ города Джексонвилл (штат Флорида). Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на морскую авиационную базу Джексонвилла. Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа остались в живых.

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