Во Флориде пассажирский "Боинг" после посадки упал в реку

09:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого было 136 человек, при посадке выкатился за пределы ВПП и упал в реку близ города Джексонвилл (штат Флорида). Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на морскую авиационную базу Джексонвилла. Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа остались в живых.