Грузовой "Дракон" стартовал к МКС с мыса Канаверал

10:05 Источник: Интерфакс

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX в субботу отправилась к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

17-й по счету запуск данного "грузовика" к МКС был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 02:48 по восточноамериканскому времени (9:48 мск).Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.