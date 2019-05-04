Грузовой "Дракон" стартовал к МКС с мыса Канаверал
10:05 04.05.2019 Источник: Интерфакс
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX в субботу отправилась к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
17-й по счету запуск данного "грузовика" к МКС был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 02:48 по восточноамериканскому времени (9:48 мск).Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.
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