На полигоне ЦВО произошел подрыв снаряда. Есть пострадавшие и погибший
10:55 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений скончался. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"По предварительным данным, 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказана необходимая медицинская помощь.
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