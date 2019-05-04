На полигоне ЦВО произошел подрыв снаряда. Есть пострадавшие и погибший

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений скончался. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"По предварительным данным, 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказана необходимая медицинская помощь.