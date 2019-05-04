На массированный ракетный обстрел из Газы, Израиль ответил танковым ударом

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикалы из сектора Газа выпустили в субботу по Израилю 90 ракет, десятки из них были перехвачены, в ответ танки атаковали военные посты ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии.

"По состоянию на этот час из сектора Газа было выпущено 90 ракет по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них. В ответ израильские танки атаковали несколько военных постов, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в распространенном военными коммюнике.