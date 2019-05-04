За получение взятки от гражданина России задержан директор компании "Белтелеком"

12:45 Источник: Интерфакс

Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов задержан за получение взятки, сообщили в Комитете государственной безопасности Белоруссии.

"В рамках следствия по уголовному делу по ст.ст. 430, 431 УК Республики Беларусь КГБ привлечены в качестве обвиняемых Генеральный директор РУП "Белтелеком" Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро, а также взяткодатель гражданин Российской Федерации "К", - проинформировали в КГБ.