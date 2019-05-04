0
0
37
НОВОСТИ

За получение взятки от гражданина России задержан директор компании "Белтелеком"

12:45 04.05.2019 Источник: Интерфакс

Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов задержан за получение взятки, сообщили в Комитете государственной безопасности Белоруссии.

"В рамках следствия по уголовному делу по ст.ст. 430, 431 УК Республики Беларусь КГБ привлечены в качестве обвиняемых Генеральный директор РУП "Белтелеком" Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро, а также взяткодатель гражданин Российской Федерации "К", - проинформировали в КГБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:10 04.05.2019
Стала известна предварительная версия взрыва корабля Crew Dragon во время тестов
0
0
11:45 04.05.2019
На массированный ракетный обстрел из Газы, Израиль ответил танковым ударом
0
150
10:55 04.05.2019
На полигоне ЦВО произошел подрыв снаряда. Есть пострадавшие и погибший
0
211
10:05 04.05.2019
Грузовой "Дракон" стартовал к МКС с мыса Канаверал
0
214
09:36 04.05.2019
Во Флориде пассажирский "Боинг" после посадки упал в реку
0
261
09:33 04.05.2019
В Москве в субботу воздух прогреется до 15-17 градусов
0
241
09:28 04.05.2019
В КНДР провели ракетный пуск в сторону Японского моря
0
256
09:24 04.05.2019
Канада готова противостоять США, чтобы сохранить бизнес-интересы на Кубе
0
278
20:22 03.05.2019
Стали известны подробности почти часового разговора Путина и Трампа по телефону
0
1080
19:15 03.05.2019
Путин и Трамп говорили по телефону почти целый час
0
760

Возврат к списку