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Стала известна предварительная версия взрыва корабля Crew Dragon во время тестов

13:10 04.05.2019 Источник: Телеканал "112 Украина"

В SpaceX озвучили предварительную причину взрыва корабля Crew Dragon. Об этом сообщает Naked Science.

"Специалисты компании Илона Маска провели расследование и представили первые выводы: согласно им, причиной взрыва стала система активации двигателей корабля SuperDraco", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в компании исключают, что причина взрыва кроется в самих двигателях. Узнать больше помогут новые данные.

В апреле во время серии тестов двигателя космического корабля SpaceX Crew Dragon на мысе Канаверал во Флориде произошел взрыв. Первая серия испытаний прошла успешно, однако последний тест привел к взрыву на испытательной площадке.

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