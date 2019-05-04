Главы МИД России и Венесуэлы проведут встречу в Москве

14:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в воскресенье в Москве с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском дипведомстве.

"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.