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НОВОСТИ

Главы МИД России и Венесуэлы проведут встречу в Москве

14:02 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в воскресенье в Москве с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском дипведомстве.

"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.

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