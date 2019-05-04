Главы МИД России и Венесуэлы проведут встречу в Москве
14:02 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в воскресенье в Москве с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском дипведомстве.
"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
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