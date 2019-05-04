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Зеленский сообщил депутатам Рады, когда он хочет провести инаугурацю

15:19 04.05.2019 Источник: Интерфакс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский предложит народным депутатам проголосовать за проведение инаугурации 19 мая.

"Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем", - сказал он журналистам в субботу в Киеве у здания Верховной Рады, куда он прибыл на консультации с руководителями парламентских фракций.

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