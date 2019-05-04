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НОВОСТИ

Трамп: Есть потенциал для отличных отношений с Россией

17:22 04.05.2019 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил, что доволен пятничным телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Есть потрясающий потенциал для хороших или даже - отличных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ", - написал он в "Твиттере".

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