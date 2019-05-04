Зеленский отказался говорить о роспуске Рады до вступления в должности
17:36 04.05.2019 Источник: Интерфакс
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах пока рано говорить, так как он еще не вступил в должность.
"Рано об этом (о роспуске парламента - ИФ) говорить - еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - сказал В.Зеленский журналистам после встречи с лидерами фракций Верховной Рады в субботу в Киеве.
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