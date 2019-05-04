0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский отказался говорить о роспуске Рады до вступления в должности

17:36 04.05.2019 Источник: Интерфакс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах пока рано говорить, так как он еще не вступил в должность.

"Рано об этом (о роспуске парламента - ИФ) говорить - еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - сказал В.Зеленский журналистам после встречи с лидерами фракций Верховной Рады в субботу в Киеве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:22 04.05.2019
Трамп: Есть потенциал для отличных отношений с Россией
0
45
15:19 04.05.2019
Зеленский сообщил депутатам Рады, когда он хочет провести инаугурацю
0
234
15:00 04.05.2019
Против радикалов в Газе израильская армия бросила самолеты и танки
0
246
14:02 04.05.2019
Главы МИД России и Венесуэлы проведут встречу в Москве
0
249
13:10 04.05.2019
Стала известна предварительная версия взрыва корабля Crew Dragon во время тестов
0
338
12:45 04.05.2019
За получение взятки от гражданина России задержан директор компании "Белтелеком"
0
319
11:45 04.05.2019
На массированный ракетный обстрел из Газы, Израиль ответил танковым ударом
0
391
10:55 04.05.2019
На полигоне ЦВО произошел подрыв снаряда. Есть пострадавшие и погибший
0
401
10:05 04.05.2019
Грузовой "Дракон" стартовал к МКС с мыса Канаверал
0
368
09:36 04.05.2019
Во Флориде пассажирский "Боинг" после посадки упал в реку
0
413

Возврат к списку