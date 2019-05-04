Европа сделала решительный антиамериканский шаг в отношении Ирана
19:05 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении Франции, Британии, Германии и ЕС.
НОВОСТИ
- 18:50 04.05.2019
- В ответ на агрессию из Газы, Израиль закрыл для палестинцев зону рыболовства
- 17:36 04.05.2019
- Зеленский отказался говорить о роспуске Рады до вступления в должности
- 17:22 04.05.2019
- Трамп: Есть потенциал для отличных отношений с Россией
- 15:19 04.05.2019
- Зеленский сообщил депутатам Рады, когда он хочет провести инаугурацю
- 15:00 04.05.2019
- Против радикалов в Газе израильская армия бросила самолеты и танки
- 14:02 04.05.2019
- Главы МИД России и Венесуэлы проведут встречу в Москве
- 13:10 04.05.2019
- Стала известна предварительная версия взрыва корабля Crew Dragon во время тестов
- 12:45 04.05.2019
- За получение взятки от гражданина России задержан директор компании "Белтелеком"
- 11:45 04.05.2019
- На массированный ракетный обстрел из Газы, Израиль ответил танковым ударом
- 10:55 04.05.2019
- На полигоне ЦВО произошел подрыв снаряда. Есть пострадавшие и погибший
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать