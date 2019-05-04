Европа сделала решительный антиамериканский шаг в отношении Ирана

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении Франции, Британии, Германии и ЕС.