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Европа сделала решительный антиамериканский шаг в отношении Ирана

19:05 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении Франции, Британии, Германии и ЕС.

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