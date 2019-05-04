0
0
0
НОВОСТИ

Количество участников протестов "желтых жилетов" постепенно падает

20:36 04.05.2019 Источник: Интерфакс

В 25-й акции движения "желтых жилетов", по данным МВД Франции, в субботу в целом по стране участвовало 18,9 тыс. манифестантов, что является самой низкой "явкой" с начала протестов в ноябре 2018 года. 27 апреля число участников достигло 23,6 тысяч.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:05 04.05.2019
Европа сделала решительный антиамериканский шаг в отношении Ирана
0
189
18:50 04.05.2019
В ответ на агрессию из Газы, Израиль закрыл для палестинцев зону рыболовства
0
168
17:36 04.05.2019
Зеленский отказался говорить о роспуске Рады до вступления в должность
0
267
17:22 04.05.2019
Трамп: Есть потенциал для отличных отношений с Россией
0
271
15:19 04.05.2019
Зеленский сообщил депутатам Рады, когда он хочет провести инаугурацю
0
367
15:00 04.05.2019
Против радикалов в Газе израильская армия бросила самолеты и танки
0
376
14:02 04.05.2019
Главы МИД России и Венесуэлы проведут встречу в Москве
0
358
13:10 04.05.2019
Стала известна предварительная версия взрыва корабля Crew Dragon во время тестов
0
458
12:45 04.05.2019
За получение взятки от гражданина России задержан директор компании "Белтелеком"
0
430
11:45 04.05.2019
На массированный ракетный обстрел из Газы, Израиль ответил танковым ударом
0
488

Возврат к списку