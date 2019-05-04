Количество участников протестов "желтых жилетов" постепенно падает
20:36 04.05.2019 Источник: Интерфакс
В 25-й акции движения "желтых жилетов", по данным МВД Франции, в субботу в целом по стране участвовало 18,9 тыс. манифестантов, что является самой низкой "явкой" с начала протестов в ноябре 2018 года. 27 апреля число участников достигло 23,6 тысяч.
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