Количество участников протестов "желтых жилетов" постепенно падает

20:36 Источник: Интерфакс

В 25-й акции движения "желтых жилетов", по данным МВД Франции, в субботу в целом по стране участвовало 18,9 тыс. манифестантов, что является самой низкой "явкой" с начала протестов в ноябре 2018 года. 27 апреля число участников достигло 23,6 тысяч.