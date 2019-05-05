Вступает в силу постановление об обязательстве мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона
09:30 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постановление правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона вступает в силу в воскресенье, 5 мая. Соответствующий документ премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 6 ноября 2018 года.
Согласно постановлению правительства "Об утверждении правил идентификации пользователей информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями", теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.
В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код. Кроме того, при расторжении договора об оказании услуг с абонентом мобильный оператор должен уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток, причем у нее будет 20 минут, чтобы повторно идентифицировать пользователя.
При этом оговаривается, что администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.
Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя инициативу, выражал уверенность, что новые правила идентификации пользователей в мессенджерах не принесут проблем и финансовых затрат для IT-индустрии. Глава Роскомнадзора Александр Жаров, со своей стороны, особо подчеркивал, что новые обязанности операторов связи и мессенджеров не повлияют на тайну переписку, так как запрашиваться будут лишь те сведения, которые необходимы для идентификации пользователей.
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