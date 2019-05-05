КНДР провела тестирование дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей с целью протестировать дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара, - отмечает агентство. - Учения проведены с целью оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".



