КНДР провела тестирование дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия
09:20 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей с целью протестировать дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара, - отмечает агентство. - Учения проведены с целью оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".
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