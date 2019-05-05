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В городах США стартовала акция "Бессмертный полк"

09:50 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция "Бессмертный полк" стартовала в США, она продлится еще несколько дней. Памятные шествия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной (ВОВ) и Второй мировой войнах, пройдут в ближайшие дни в 25 американских городах. Жители более десяти из них приняли участие в марше "Бессмертный полк" в субботу, 4 мая, однако не обошлось без провокаций. 

В Сан-Франциско (штат Калифорния) акция проходит пятый год подряд, и, как рассказала корр. ТАСС ее координатор Вера Скорцескул, иногда подвергается нападкам провокаторов. "Но в этом году они очень сильно испортили нам праздник, - с сожалением признала она. - В завершении шествия, когда начался концерт, к одному из наших ветеранов, бывшему военнослужащему Советской Армии, подошли двое людей и начали оскорблять его, обижать, угрожать, а в довершение ко всему пнули женщину, выступившую в защиту этого пожилого человека. Они также вызвали полицию и требовали прекратить праздник, испортив многим настроение".

"Акция согласована со всеми властями, мы заранее предупреждаем о возможных провокациях, хотя наше мероприятие очень мирное и связано лишь с памятью воевавших в Великой Отечественной войне, чьи потомки проживают у нас в городе и поблизости", - подчеркнула Вера Скорцескул. По ее данным, в рядах "Бессмертного полка" в Сан-Франциско в этом году прошли почти 400 человек. Кроме того, в честь Дня Победы в городе был организован также и автопробег.

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