Более 5 млн туристов планируют привлечь в страну кубинские власти в 2019 году

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кубинские власти планируют в нынешнем году привлечь в страну более 5 млн иностранных туристов, и в этом вопросе очень рассчитывают на россиян. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа, заявил кубинский министр туризма Мануэль Марреро.

По его словам, "число туристов за первый квартал нынешнего года увеличилось по сравнению с тем же периодом года минувшего более, чем на семь процентов". "Несмотря на сложную ситуацию в 2019 году мы планируем привлечь в страну 5,1 млн иностранных гостей", - добавил он.

Марреро заметил, что "с начала года, по разным причинам, поток туристов из Европы снизился как на Кубу, так и в другие государства Карибского региона". С другой стороны, сказал министр, "властям удалось увеличить число иностранцев, прибывающих на остров из Канады, и из других стран, например, из России".

Правительство страны, добавил Марреро, стремится к тому, чтобы представить Кубу на мировом туристическом рынке в качестве "обновленного, современного направления туристической индустрии". Этому, по его убеждению, должна способствовать и открывающаяся во вторник в кубинской столице Международная туристическая ярмарка, приуроченная к 500-летию основания Гаваны.

Туризм является одним из основных источников пополнения государственной казны Кубы. В прошлом году эта отрасль принесла островному государству более 3 млрд долларов, что на 17 процентов превысило поступления от туризма в 2017 году.