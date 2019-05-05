Более 5 млн туристов планируют привлечь в страну кубинские власти в 2019 году
10:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кубинские власти планируют в нынешнем году привлечь в страну более 5 млн иностранных туристов, и в этом вопросе очень рассчитывают на россиян. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа, заявил кубинский министр туризма Мануэль Марреро.
По его словам, "число туристов за первый квартал нынешнего года увеличилось по сравнению с тем же периодом года минувшего более, чем на семь процентов". "Несмотря на сложную ситуацию в 2019 году мы планируем привлечь в страну 5,1 млн иностранных гостей", - добавил он.
Марреро заметил, что "с начала года, по разным причинам, поток туристов из Европы снизился как на Кубу, так и в другие государства Карибского региона". С другой стороны, сказал министр, "властям удалось увеличить число иностранцев, прибывающих на остров из Канады, и из других стран, например, из России".
Правительство страны, добавил Марреро, стремится к тому, чтобы представить Кубу на мировом туристическом рынке в качестве "обновленного, современного направления туристической индустрии". Этому, по его убеждению, должна способствовать и открывающаяся во вторник в кубинской столице Международная туристическая ярмарка, приуроченная к 500-летию основания Гаваны.
Туризм является одним из основных источников пополнения государственной казны Кубы. В прошлом году эта отрасль принесла островному государству более 3 млрд долларов, что на 17 процентов превысило поступления от туризма в 2017 году.
НОВОСТИ
- 09:50 05.05.2019
- В городах США стартовала акция "Бессмертный полк"
- 09:40 05.05.2019
- Гуайдо признал, что просчитался, делая ставку на венесуэльских военных
- 09:30 05.05.2019
- Вступает в силу постановление об обязательстве мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона
- 09:20 05.05.2019
- КНДР провела тестирование дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия
- 20:36 04.05.2019
- Количество участников протестов "желтых жилетов" постепенно падает
- 19:05 04.05.2019
- Европа сделала решительный антиамериканский шаг в отношении Ирана
- 18:50 04.05.2019
- В ответ на агрессию из Газы, Израиль закрыл для палестинцев зону рыболовства
- 17:36 04.05.2019
- Зеленский отказался говорить о роспуске Рады до вступления в должность
- 17:22 04.05.2019
- Трамп: Есть потенциал для отличных отношений с Россией
- 15:19 04.05.2019
- Зеленский сообщил депутатам Рады, когда он хочет провести инаугурацю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать