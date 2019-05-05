0
0
0
НОВОСТИ

Более 5 млн туристов планируют привлечь в страну кубинские власти в 2019 году

10:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кубинские власти планируют в нынешнем году привлечь в страну более 5 млн иностранных туристов, и в этом вопросе очень рассчитывают на россиян. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа, заявил кубинский министр туризма Мануэль Марреро.

По его словам, "число туристов за первый квартал нынешнего года увеличилось по сравнению с тем же периодом года минувшего более, чем на семь процентов". "Несмотря на сложную ситуацию в 2019 году мы планируем привлечь в страну 5,1 млн иностранных гостей", - добавил он.

Марреро заметил, что "с начала года, по разным причинам, поток туристов из Европы снизился как на Кубу, так и в другие государства Карибского региона". С другой стороны, сказал министр, "властям удалось увеличить число иностранцев, прибывающих на остров из Канады, и из других стран, например, из России".

Правительство страны, добавил Марреро, стремится к тому, чтобы представить Кубу на мировом туристическом рынке в качестве "обновленного, современного направления туристической индустрии". Этому, по его убеждению, должна способствовать и открывающаяся во вторник в кубинской столице Международная туристическая ярмарка, приуроченная к 500-летию основания Гаваны.

Туризм является одним из основных источников пополнения государственной казны Кубы. В прошлом году эта отрасль принесла островному государству более 3 млрд долларов, что на 17 процентов превысило поступления от туризма в 2017 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:50 05.05.2019
В городах США стартовала акция "Бессмертный полк"
0
101
09:40 05.05.2019
Гуайдо признал, что просчитался, делая ставку на венесуэльских военных
0
109
09:30 05.05.2019
Вступает в силу постановление об обязательстве мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона
0
110
09:20 05.05.2019
КНДР провела тестирование дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия
0
106
20:36 04.05.2019
Количество участников протестов "желтых жилетов" постепенно падает
0
709
19:05 04.05.2019
Европа сделала решительный антиамериканский шаг в отношении Ирана
0
1114
18:50 04.05.2019
В ответ на агрессию из Газы, Израиль закрыл для палестинцев зону рыболовства
0
794
17:36 04.05.2019
Зеленский отказался говорить о роспуске Рады до вступления в должность
0
768
17:22 04.05.2019
Трамп: Есть потенциал для отличных отношений с Россией
0
880
15:19 04.05.2019
Зеленский сообщил депутатам Рады, когда он хочет провести инаугурацю
0
820

Возврат к списку