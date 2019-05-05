Музыканты Queen попали в список богатейших людей Великобритании

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen ("Квин") превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II. По оценке газеты "Санди таймс", которая распространила в воскресенье список богатейших людей Великобритании, этому способствовал успех фильма "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера, рассказывающий о пути музыкального коллектива к успеху.

Как пишет газета, совместное состояние музыкантов Queen - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 млн фунтов (585 млн долларов). За прошлый год каждый из них добавил к своим накоплениям по 25 млн фунтов (33 млн долларов), и не последнюю роль сыграл успех фильма, вышедшего на экраны в октябре прошлого года и собравшего в мировом прокате около 1 млрд долларов.

Этого нельзя сказать о финансовом состоянии 93-летнего британского монарха, которое, по оценке "Санди таймс", уменьшилось прошлом году до 370 млн фунтов.

Газета напоминает, что Елизавета II возглавляла рейтинг самых богатых людей королевства не протяжении пять лет, в 1989 по 1994 год, однако позже покинула первую строку списка, после того, как были изменены критерии подготовки рейтнга. В частности, в расчет не стала приниматься стоимость королевской недвижимости и королевская коллекция предметов искусства на том основании, что монарх не обладает над ними контролем.

В рейтинге, который будет опубликован на следующих выходных, состояние гитариста и автора многих песен Queen, 71-летнего Мэя, увеличилось со 135 млн фунтов в 2018 году до 160 млн фунтов в этом году (210 млн долларов). Банковский счет 69-летнего барабанщика Тейлора пополнился 25 млн фунтов до уровня 155 млн фунтов (205 млн долларов), а 67-летнего бас-гитариста Дикона - до 130 млн фунтов (170 млн долларов). Это обеспечило ему попадание в рейтинг богатейших британцев впервые с 2006 года.

В конце февраля "Богемская рапсодия" стала лидером по числу "Оскаров". Лента получила в общей сложности четыре золотых статуэтки. В частности, Рами Малек, исполнивший роль вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991), удостоен "Оскара" в номинации "Лучший актер". Фильм также был отмечен за лучший монтаж, звуковой монтаж и за сведение звука.