Папа Римский Франциск хочет приехать в Россию
11:45 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск еще раз выразил пожелание посетить Россию. Об этом понтифик сказал корр. ТАСС по дороге в Софию, где он начинает в воскресенье свой апостольский визит по приглашению руководства Болгарии и католических епископов этой страны.
"Я должен заехать [в Россию]", - ответил Франциск в шутливой форме на наблюдение, что нынешний вояж, в центре которого, в том числе, поклонение святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, очень близок географически России.
Ранее Франциск уже выражал желание побывать в России. Как сообщает в воскресенье газета "Оссерваторе романо", только что в Москве завершилась паломническая поездка делегации римского епископата во главе с генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом. Ее участники встречались с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который вспоминал о встрече с Франциском на Кубе в феврале 2016 года.
"Мы обсудили множество важных для наших церквей вопросов, но, главное, мы смогли почувствовать ответственность за их будущее", - приводит газета слова главы РПЦ. Кирилл попросил передать Папе Франциску "приветствие любви и братства". Папа Франциско свою очередь благословил поездку делегации. "Он сказал, что присоединяется к нам духовно", - сказал кардинал Де Донатис.
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