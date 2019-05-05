Израиль поразил 220 военных объектов в ответ на более 450 выпущенных из сектора Газа ракет

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за 24 часа по Израилю более 450 ракет, в ответ израильская армия поразила 220 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов в воскресенье официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"За 24 часа с момента, как в субботу утром начались ракетные обстрелы Израиля, боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа в координированном усилии более 450 ракет. 150 ракет были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", 70% снарядов разорвались в незаселенной местности", - сказал Конриркус. "К сожалению, ночью в результате попадания ракеты в двор жилого дома в городе Ашкелон был убит пожилой израильтянин", - продолжил он.

"За истекшие сутки армия Израиля атаковала 220 различных военных целей в секторе Газа", - продолжил офицер. Среди целей он назвал тоннели, оружейные цеха и склады, здания, откуда велся огонь. За 24 часа, по подсчетам армии, были убиты восемь боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".

Резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья. 2 мая израильские военные нанесли удары по постам ХАМАС в секторе в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой на территорию еврейского государства с целью поджогов. В тот же день по территории Израиля были запущены две ракеты. 3 мая двое израильских военнослужащих были ранены в результате стрельбы, открытой палестинскими радикалами из южной части сектора Газа. В ответ на эту атаку израильский летательный аппарат поразил военный пост движения ХАМАС на территории палестинского анклава, в результате чего погибли трое арабов.