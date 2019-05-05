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Ситуацию в сирийском Телль-Рифаат обсуждают представители Турции и РФ

13:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что российские и турецкие представители обсуждают ситуацию в сирийском населенном пункте Телль-Рифаат в связи с обострением обстановки на границе с Сирией. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер.

В субботу, 4 мая, в результате огня, открытого с приграничных сирийских территорий, был убит один турецкий военнослужащий. "В рамках соглашения (о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе между РФ и Турцией - прим. ТАСС) мы должны были остановиться здесь (в Телль-Рифаате - прим. ТАСС), но если атаки [с сирийской территории] продолжатся, все может обернуться иначе. Мы обсуждаем это с Россией", - сказал вице-президент.

"Турецкие военные продолжат операции вдоль своей границы, пока угроза полностью не исчезнет", - добавил он.


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