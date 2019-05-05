От Зеленского ждут снижения тарифов и начала переговоров с РФ - Медведчук
13:45 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первым шагом избранного президента Украины Владимира Зеленского на своем посту должно стать решение не о роспуске парламента, а о снижении тарифов, отмене депутатской неприкосновенности, начале переговоров с Россией. Такое мнение выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу "112 Украина".
"Интересам людей это (роспуск Верховной рады - прим. ТАСС) отвечает? А я говорю: "Нет!". Потому что люди сейчас ждут от господина Зеленского первых шагов", - отметил Медведчук.
Он уточнил, что от избранного президента украинцы "сегодня ждут уменьшения тарифов - 40% по социологии [которая появилась] за неделю до второго тура, <...> отмены депутатской неприкосновенности, неприкосновенности судей, президента, третье - начала переговоров с РФ - 23%, четвертое - борьбы с зарплатами топ-менеджеров". "В течение ста дней люди ждут и будут предъявлять претензии", - подчеркнул он.
При этом Медведчук отметил, что не знает, будет ли Зеленский оперативно рассматривать такие запросы граждан Украины. "Будет или нет? Неизвестно. Но делать это надо сейчас", - уверен он.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что говорить о роспуске Верховной рады еще рано, поскольку он еще не получил полномочий главы государства. Сейчас на Украине решается вопрос о дате проведения инаугурации нового лидера.
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