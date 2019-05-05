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В День Победы в столице ожидаются небольшой дождь и облачность

14:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшой дождь и облачная погода ожидаются в столице в День Победы, 9 мая. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"8 мая будет около 17-19 градусов. По предварительным прогнозам, 9 мая такой характер погоды сохранится, возможны небольшой дождь и облачность", - сказал он.

При этом в первые дни недели, 6 и 7 мая, в Москве ожидается жаркая погода, прогнозируется около 25 градусов тепла, добавил он.


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