Ситуация вокруг сектора Газа не повлияет на проведение "Евровидение-2019" в Тель-Авиве

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Песенный конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве пройдет как планировалось, без изменений, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа. О этом сообщила в воскресенье израильская корпорация общественного вещания "Кан", которая отвечает за проведение смотра.

"В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса "Евровидение" пройдут как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу "Евровидение", которой пройдет в Выставочном центре Тель- Авива, артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель- Авиве и представляют свои страны", - говорится в заявлении корпорации "Кан".

Два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими "Евровидения-2019" станут известная израильская супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.



