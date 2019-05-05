В Панаме начались выборы президента и депутатов парламента
16:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 2,3 тыс. избирательных участков открылись в воскресенье на выборах президента, депутатов Национальной ассамблеи (парламента) и представителей местного самоуправления в Панаме. В списки избирателей внесены порядка 2,75 млн человек, голосование продлится до 16:00 по местному времени (00:00 мск). Свою миссию наблюдателей в Панаму направила в том числе Организация американских государств - представители 18 стран, входящих в объединение, будут следить за ходом голосования и подсчетом голосов.
В президентской гонке участвуют семь кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, лидером является кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо. За него готовы проголосовать 48,7% респондентов. На втором месте (24,4%) оказался Ромуло Ру, кандидат от либеральной партии "Демократические перемены".
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