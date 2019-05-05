0
0
0
НОВОСТИ

В Панаме начались выборы президента и депутатов парламента

16:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2,3 тыс. избирательных участков открылись в воскресенье на выборах президента, депутатов Национальной ассамблеи (парламента) и представителей местного самоуправления в Панаме. В списки избирателей внесены порядка 2,75 млн человек, голосование продлится до 16:00 по местному времени (00:00 мск). Свою миссию наблюдателей в Панаму направила в том числе Организация американских государств - представители 18 стран, входящих в объединение, будут следить за ходом голосования и подсчетом голосов.

В президентской гонке участвуют семь кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, лидером является кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо. За него готовы проголосовать 48,7% респондентов. На втором месте (24,4%) оказался Ромуло Ру, кандидат от либеральной партии "Демократические перемены".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:45 05.05.2019
Афганистан: При взрыве у полицейского участка погибло 8 человек и 55 пострадали
0
14
15:30 05.05.2019
В Финском заливе обнаружена советская подлодка, затонувшая в 1942 году
0
139
14:45 05.05.2019
Ситуация вокруг сектора Газа не повлияет на проведение "Евровидение-2019" в Тель-Авиве
0
170
14:15 05.05.2019
В День Победы в столице ожидаются небольшой дождь и облачность
0
188
13:45 05.05.2019
От Зеленского ждут снижения тарифов и начала переговоров с РФ - Медведчук
0
227
13:15 05.05.2019
Ситуацию в сирийском Телль-Рифаат обсуждают представители Турции и РФ
0
233
12:30 05.05.2019
Израиль поразил 220 военных объектов в ответ на более 450 выпущенных из сектора Газа ракет
0
278
11:45 05.05.2019
Папа Римский Франциск хочет приехать в Россию
0
359
11:15 05.05.2019
К границе с сектором Газа направилась израильская танковая бригада
0
401
10:45 05.05.2019
Музыканты Queen попали в список богатейших людей Великобритании
0
334

Возврат к списку