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Афганистан: При взрыве у полицейского участка погибло 8 человек и 55 пострадали

16:45 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек, в том числе два сотрудника полиции, погибли, 55 пострадали в результате взрыва, который прогремел возле здания полицейского участка в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом в воскресенье в "Твиттере" сообщает телеканал "1 Ти-ви" со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о двух погибших и 30 пострадавших в результате атаки.

Агентство Хама Пресс в свою очередь сообщило, что на участок напала группа вооруженных боевиков. Силовикам удалось нейтрализовать двух нападавших.

 

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