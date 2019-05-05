Афганистан: При взрыве у полицейского участка погибло 8 человек и 55 пострадали
16:45 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере восемь человек, в том числе два сотрудника полиции, погибли, 55 пострадали в результате взрыва, который прогремел возле здания полицейского участка в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом в воскресенье в "Твиттере" сообщает телеканал "1 Ти-ви" со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о двух погибших и 30 пострадавших в результате атаки.
Агентство Хама Пресс в свою очередь сообщило, что на участок напала группа вооруженных боевиков. Силовикам удалось нейтрализовать двух нападавших.
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