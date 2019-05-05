Афганистан: При взрыве у полицейского участка погибло 8 человек и 55 пострадали

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек, в том числе два сотрудника полиции, погибли, 55 пострадали в результате взрыва, который прогремел возле здания полицейского участка в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом в воскресенье в "Твиттере" сообщает телеканал "1 Ти-ви" со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о двух погибших и 30 пострадавших в результате атаки.

Агентство Хама Пресс в свою очередь сообщило, что на участок напала группа вооруженных боевиков. Силовикам удалось нейтрализовать двух нападавших.