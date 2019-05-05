США считает Гуайдо избранным лидером Венесуэлы

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США исходят из того, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не может совершить попытку госпереворота в Венесуэле, так как он является "избранным лидером" своей страны. С таким утверждением выступил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью "Фокс ньюс", фрагмент которого в воскресенье был размещен в "Твиттере" этого американского телеканала.

"Не может быть переворота под руководством Хуана Гуайдо. Он является избранным лидером [Венесуэлы]", - сказал Помпео.



