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США считает Гуайдо избранным лидером Венесуэлы

17:30 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США исходят из того, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не может совершить попытку госпереворота в Венесуэле, так как он является "избранным лидером" своей страны. С таким утверждением выступил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью "Фокс ньюс", фрагмент которого в воскресенье был размещен в "Твиттере" этого американского телеканала.

"Не может быть переворота под руководством Хуана Гуайдо. Он является избранным лидером [Венесуэлы]", - сказал Помпео.


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