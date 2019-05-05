США хотят вернуться за стол переговоров с КНДР по денуклеаризации - Помпео
18:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты продолжают верить в возможность достичь денуклеаризации Корейского полуострова с помощью переговоров с КНДР. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании Эй-би-си.
"Мы до сих пор считаем, что существует возможность достичь результата с помощью переговоров, и мы сможем добиться полностью проверяемой денуклеаризации", - сказал он.
"Мы надеемся, что те действия, которые он (председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - прим. ТАСС) предпринял в эти выходные (учения с использованием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия - прим. ТАСС), не помешают нам. Мы хотим вернуться за стол переговоров, мы хотим продолжить эти контакты", - отметил госсекретарь.
"Эти стрельбы были произведены сразу после того, как он встретился с [президентом России] Владимиром Путиным. Очевидно, что председателю [КНДР] Ким Чен Ыну пока не удалось получить непосредственно то, что он хотел, но мы надеемся, что мы сможем вернуться за стол переговоров и найти путь вперед. Мы продвинулись по сравнению с прошлым годом и продолжим добиваться прогресса", - добавил глава американской дипломатии.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен подождать до конца текущего года, пока Вашингтон примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом он подчеркнул, что "если США будут придерживаться нынешних политических расчетов, то перспективы решения проблем будут мрачными и очень опасными".
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