РФ вновь привлекает внимание к совместным ядерным миссиям США и НАТО

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва настоятельно призывает Вашингтон вернуть все американское нестратегическое ядерное оружие на территорию США. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье комментарии МИД РФ к американскому докладу о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

"Вынуждены вновь привлечь внимание к тому факту, что США подключают неядерные государства блока НАТО к участию в так называемых совместных ядерных миссиях. Эти "миссии" предполагают элементы ядерного планирования и отработку практических навыков обращения с американским нестратегическим ядерным оружием при непосредственном участии представителей неядерных стран - членов альянса, на территории которых оно развернуто", - говорится в комментарии.

"Со стороны США такая практика представляет собой грубое нарушение статьи I ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия], которая запрещает ядерным странам передачу ядерного оружия и контроля над ним неядерным странам (а со стороны американских союзников она является нарушением статьи II ДНЯО, запрещающей неядерным странам принимать ядерное оружие или контроль над ним)", - напомнили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что на этом фоне в США в последние годы реализуется серия программ "по беспрецедентному по своему размаху обновлению всех компонентов ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие". "Среди прочего, США намереваются разместить в Европе и использовать в рамках натовских "совместных ядерных миссий" новые ядерные авиабомбы варьируемой мощности и повышенной точности. С такими характеристиками существенно понижается "порог" применения ядерного оружия, что чревато катастрофическими последствиями", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Выражаем озабоченность высказываниями американских официальных лиц в том духе, что практика "совместных ядерных миссий" и в целом натовская ядерная политика якобы "благоприятно" сказываются на режиме ядерного нераспространения, поскольку некоторые государства, вовлеченные в эту деятельность, сочли возможным отказаться от создания собственного ядерного оружия. В Вашингтоне не хотят задуматься о порочности такой логики: в рамках "совместных ядерных миссий" именно сейчас, в XXI веке, на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств, - подчеркнули в дипведомстве. - О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьезно говорить в этом случае?"

"Настоятельно призываем США вернуть все свое нестратегическое ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия, и, разумеется, полностью отказаться от проведения каких-либо учений и тренировок, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями. Только таким может быть надежное решение проблемы нарушения ДНЯО со стороны США", - добавили в МИД России.



