В Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно, есть пострадавшие. Направлены как минимум 10 скорых", - сказал источник.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40, он совершил посадку.









