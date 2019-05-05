В Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет
19:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.
"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства.
"Предварительно, есть пострадавшие. Направлены как минимум 10 скорых", - сказал источник.
Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40, он совершил посадку.
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