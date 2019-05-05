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Мадуро выразил благодарность Путину за поддержку суверенитета Венесуэлы

19:45 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым передал благодарность президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку суверенитета латиноамериканской страны.

"Я хотел бы передать горячую благодарность нашего президента господина Николаса Мадуро президенту РФ господину Владимиру Путину, лично вам, вашему правительству за то, что вы твердо придерживаетесь принципов международного права, за то, что вы поддерживаете суверенитет Венесуэлы и поддерживаете все основные и базовые принципы, которые способствуют мирному сосуществованию народов на нашей планете", - сказал Арреаса.

"Мы благодарны России за ту ведущую роль, которую она играет в созданной нами группе ООН для защиты принципов Устава ООН, и за те дипломатические усилия, которые предпринимаются для того, чтобы поддержать позицию Венесуэлы на международной арене", - добавил глава МИД республики.

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