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В результате пожара погиб один человек и уничтожена хвостовая часть самолета

20:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета "Сухой Суперджет 100", совершившего аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах

"Хвостовая часть полностью сгорела", - сказал источник.

По его словам, после вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу, который принял решение вернуться в Шереметьево.

Как сообщили ранее ТАСС в экстренных службах, самолет, следовавший в Мурманск, спустя некоторое время после вылета запросил аварийную посадку.

По факту возгорания самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). 

"На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.


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