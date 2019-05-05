В результате пожара погиб один человек и уничтожена хвостовая часть самолета
20:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета "Сухой Суперджет 100", совершившего аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах
"Хвостовая часть полностью сгорела", - сказал источник.
По его словам, после вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу, который принял решение вернуться в Шереметьево.
Как сообщили ранее ТАСС в экстренных службах, самолет, следовавший в Мурманск, спустя некоторое время после вылета запросил аварийную посадку.
По факту возгорания самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
"На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
НОВОСТИ
- 21:15 05.05.2019
- В Шереметьево направили криминалистов с опытом расследования авиапроисшествий
- 21:00 05.05.2019
- Минимум 13 погибших и 6 пострадавших при возгорании самолета "Суперджет"
- 20:45 05.05.2019
- По словам экипажа в аварийно севший самолет "Суперджет" попала молния
- 20:30 05.05.2019
- Из-за инцидента с самолетом "Суперджет" временно закрыт аэропорт Шереметьево
- 19:45 05.05.2019
- Мадуро выразил благодарность Путину за поддержку суверенитета Венесуэлы
- 19:15 05.05.2019
- В Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет
- 18:45 05.05.2019
- РФ вновь привлекает внимание к совместным ядерным миссиям США и НАТО
- 18:15 05.05.2019
- США хотят вернуться за стол переговоров с КНДР по денуклеаризации - Помпео
- 17:30 05.05.2019
- США считает Гуайдо избранным лидером Венесуэлы
- 16:45 05.05.2019
- Афганистан: При взрыве у полицейского участка погибло 8 человек и 55 пострадали
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать