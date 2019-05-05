Из-за инцидента с самолетом "Суперджет" временно закрыт аэропорт Шереметьево

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский аэропорт Шереметьево не принимает самолеты, также с него не осуществляются взлеты воздушных судов из-за инцидента с самолетом "Суперджет". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Аэропорт Шереметьево временно закрыт для взлета и посадки самолетов. Это произошло из-за ЧП с самолетом "Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот", - сообщил собеседник агентства.



