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Из-за инцидента с самолетом "Суперджет" временно закрыт аэропорт Шереметьево

20:30 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский аэропорт Шереметьево не принимает самолеты, также с него не осуществляются взлеты воздушных судов из-за инцидента с самолетом "Суперджет". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Аэропорт Шереметьево временно закрыт для взлета и посадки самолетов. Это произошло из-за ЧП с самолетом "Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот", - сообщил собеседник агентства.


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