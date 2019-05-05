По словам экипажа в аварийно севший самолет "Суперджет" попала молния
20:45 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основная версия возгорания на борту самолета "Сухой Суперджет 100" в столичном аэропорту Шереметьево - попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник.
По последним данным СК, в результате происшествия с авиалайнером "Аэрофлота", выполнявшим рейс SU-1492 в Мурманск, погиб один человек, четверо пострадали. Всего на борту находились 78 человек. Возбуждено уголовное дело.
"Судьба не всех пассажиров пока установлена. Информация уточняется. В сгоревшей части самолета ведутся поисковые работы", - сказал источник.
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