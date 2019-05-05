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НОВОСТИ

Минимум 13 погибших и 6 пострадавших при возгорании самолета "Суперджет"

21:00 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.


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