В Шереметьево направили криминалистов с опытом расследования авиапроисшествий

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место возгорания самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК РФ для оказания практической помощи при осмотре места происшествия в столичный аэропорт Шереметьево направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования авиапроисшествий", - сообщила Петренко.



