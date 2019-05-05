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НОВОСТИ

В Шереметьево направили криминалистов с опытом расследования авиапроисшествий

21:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место возгорания самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК РФ для оказания практической помощи при осмотре места происшествия в столичный аэропорт Шереметьево направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования авиапроисшествий", - сообщила Петренко.


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