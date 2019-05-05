Пылающий самолет садится в Шереметьево - ВИДЕО
21:21 05.05.2019
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комментарии(1)
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Расим 21:59 05.05.2019
Ужас. Почему так долго не подъзжала пожарка???
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