Двое из семи пострадавших при ЧП с SSJ-100, находятся в тяжелом состоянии

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек пострадали при ЧП с самолетом "Сухой Суперджет 100" в московском аэропорту Шереметьево, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минздраве РФ.

"Двое пострадавших в результате возгорания самолета в аэропорту Шереметьево в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России. Еще двоих пассажиров в состоянии средней тяжести проконсультируют специалисты Минздрава", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что еще три человека получили амбулаторную помощь и отказались от госпитализации.



