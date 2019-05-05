Двое из семи пострадавших при ЧП с SSJ-100, находятся в тяжелом состоянии
21:45 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь человек пострадали при ЧП с самолетом "Сухой Суперджет 100" в московском аэропорту Шереметьево, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минздраве РФ.
"Двое пострадавших в результате возгорания самолета в аэропорту Шереметьево в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России. Еще двоих пассажиров в состоянии средней тяжести проконсультируют специалисты Минздрава", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что еще три человека получили амбулаторную помощь и отказались от госпитализации.
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