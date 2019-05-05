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В Москве открыта круглосуточная горячая линия в связи с инцидентом с загоревшимся самолетом - МЧС

21:50 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России открыло телефон круглосуточной горячей линии" в связи с инцидентом с загоревшимся в Шереметьево в воскресенье самолетом "Сухой Суперджет 100". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

"В связи с инцидентом в Шереметьево Центр экстренной психологической помощи МЧС России развернул федеральный номер горячей линии", - сообщили в центре.

По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку.


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