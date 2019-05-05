0
0
72
НОВОСТИ

В Мурманске открыта горячая линия во вопросам трагедии в Шереметьево

22:10 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мурманской области открыли горячую линию, специалисты которой отвечают на вопросы в связи с трагедией в московском Шереметьеве, где самолет "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Мурманск, совершил аварийную посадку. Об этом сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, опубликовав в воскресенье соответствующее сообщение в социальной сети "Инстаграм".

"Открыта горячая линия по всем вопросам трагедии с самолетом, летевшим в Мурманск", - написал Чибис в "Инстаграм". В сообщении главы региона отмечается, что позвонить на горячую линию можно по номеру 8 (8152) 39-99-99.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:45 05.05.2019
Пострадавшие отправлены в НИИ им Вишневского и Химкинскую больницу
0
29
22:30 05.05.2019
В СК передано дело об аварийной посадке пассажирского самолета SSJ-100
0
65
21:50 05.05.2019
В Москве открыта круглосуточная горячая линия в связи с инцидентом с загоревшимся самолетом - МЧС
0
118
21:45 05.05.2019
Двое из семи пострадавших при ЧП с SSJ-100, находятся в тяжелом состоянии
0
105
21:21 05.05.2019
Пылающий самолет садится в Шереметьево - ВИДЕО
0
199
21:15 05.05.2019
В Шереметьево направили криминалистов с опытом расследования авиапроисшествий
0
149
21:00 05.05.2019
Минимум 13 погибших и 6 пострадавших при возгорании самолета "Суперджет"
0
229
20:45 05.05.2019
По словам экипажа в аварийно севший самолет "Суперджет" попала молния
0
202
20:30 05.05.2019
Из-за инцидента с самолетом "Суперджет" временно закрыт аэропорт Шереметьево
0
204
20:15 05.05.2019
В результате пожара погиб один человек и уничтожена хвостовая часть самолета
0
208

Возврат к списку