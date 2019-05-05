В Мурманске открыта горячая линия во вопросам трагедии в Шереметьево

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мурманской области открыли горячую линию, специалисты которой отвечают на вопросы в связи с трагедией в московском Шереметьеве, где самолет "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Мурманск, совершил аварийную посадку. Об этом сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, опубликовав в воскресенье соответствующее сообщение в социальной сети "Инстаграм".

"Открыта горячая линия по всем вопросам трагедии с самолетом, летевшим в Мурманск", - написал Чибис в "Инстаграм". В сообщении главы региона отмечается, что позвонить на горячую линию можно по номеру 8 (8152) 39-99-99.



